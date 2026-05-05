مسئول بالاستخبارات الإيرانية: حريق الفجيرة نتاج مغامرة أمريكية في مضيق هرمز

قال مصدر مسؤول في الاستخبارات العسكرية الإيرانية إن حادثة حريق الفجيرة كانت نتاجًا لمغامرة أمريكية في مضيق هرمز.

وقال المصدر، في تصريحات لهيئة الإذاعة الإيرانية: «لم تكن لدى إيران أي خطة مسبقة لمهاجمة منشآت النفط المذكورة، وما حدث كان نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي في فتح ممر للسفن لعبور مضيق هرمز المحظور بشكل غير قانوني، ويجب محاسبة الجيش الأمريكي على ذلك».

وأضاف: «يجب على القادة الأمريكيين وضع حد لهذا السلوك المشين المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية، ووقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصادات جميع دول العالم».

وكان المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جراء الاعتداء الإيراني على منطقة الصناعات البترولية.

وقال المكتب، في بيان: «في إطار المتابعة المستمرة للاعتداء الإيراني الذي جرى الإبلاغ عنه سابقًا في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، تعلن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم».