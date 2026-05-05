يديعوت أحرونوت: مدن وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ

أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن مدنًا وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ.

وقال رئيس مستوطنة ريشون لتسيون، راز كينستليش، في تصريحات للصحيفة إن «البلدية في حالة تأهب قصوى»، مشيرًا إلى أنه تفقد جميع الملاجئ هذا الصباح».

من جانبه قال رئيس بلدية حيفا يونا ياهف، إن «35% من سكان حيفا بلا حماية»، مشيرًا إلى أن تأمين الحماية لمنازلهم يستغرق عامًا ونصف.

فيما أعلنت بلدة أسدود عن فتح ملاجئ في المدينة، بسبب ما وصفته بـ«تصاعد التوترات الأمنية».

وأكدت البلدية في بيان أن الإجراء مجرد زيادة في الاستعداد الداخلي، دون أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وتراقب إسرائيل التطورات في إيران ووضعت جيشها في حالة تأهب قصوى، وسط استعدادات لاستئناف الحرب في إيران.

وقال مسئول إسرائيلي رفيع للقناة 14: «نحن مستعدون للعودة إلى القتال فورًا في إيران، وننتظر الضوء الأخضر من الأمريكيين».

بدوره، أضاف مصدر إسرائيلي للقناة 15: «في أعقاب التطورات، يجري رئيس الوزراء نتنياهو اليوم محادثات أمنية وإسرائيل مستعدة لأي سيناريو».

وذكر مسئول عسكري إسرائيلي للصحفيين، أن «الجيش يتابع الوضع وهو في حالة تأهب ويقظة»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية».

وتابع: «أنظمة الدفاع الجوي وقدراتنا الهجومية في حالة جاهزية عالية لم تتغير منذ اتخاذ قرار وقف إطلاق النار. وفي حال حدوث أي تغيير في التعليمات، سنقوم بالتحديث وفقًا لذلك».

من جهتها، أفادت هيئة البث، بأن إسرائيل تُجرى تقييمات للوضع على خلفية التطورات، ويجري الاستعداد للرد في حال شنت إيران هجومًا.

وأضافت: «وفي هذا السياق وصلت طائرات أمريكية إضافية إلى إسرائيل، بما في ذلك طائرات تزويد بالوقود هبطت اليوم أيضًا».

وأشارت إلى أن «إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على تعزيز التعاون بينهما تحسبًا لمثل هذا السيناريو، من خلال مشاورات جرت خلال الأيام الأخيرة».

ونقلت عن مسئول إسرائيلي قوله: «في إسرائيل يراقبون ما يحدث وينتظرون لمعرفة ما إذا كان الإيرانيون قد قرروا التصعيد – وبالتالي منح الجميع ذريعة للعودة إلى القتال».