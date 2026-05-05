حماس: الاحتلال قلّص دخول شاحنات المساعدات لغزة إلى الثلث

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول العدد اليومي المتفق عليه من الشاحنات إلى قطاع غزة، حيث سمحت فقط بإدخال أقل من ثلث العدد يوم أمس الإثنين.

وأوضح «قاسم» في تصريحات صحفية تابعتها «وكالة سند للأنباء»، أنَّ جيش الاحتلال أدخل أمس أقل من 200 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، في استمرارٍ لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنَّ الاتفاق ينُص على إدخال 600 شاحنة يوميًا، ما يعكس استهتارًا واضحًا بكل مطالب إدخال المساعدات، سواء من الوسطاء أو المنظمات الدولية.

وأضاف أنَّ الاحتلال يشدد حصاره، مستفيدًا من عجز ما يسمى بـ«مجلس السلام» عن إلزامه بما تم الاتفاق عليه، ومن الغطاء الذي توفره الإدارة الأمريكية.

ويوضح بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ البرتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع في أكتوبر الماضي، ينصّ على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع من بينها 50 شاحنة وقود، لكن نسبة التزام إسرائيل به لا تتجاوز 38%.

ويوميا، يخرق جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 834 فلسطينيا وإصابة 2365 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة.