وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى الصين

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء، لمواصلة المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، سيناقش عراقجي خلال هذه الزيارة، ويتبادل وجهات النظر مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، قال عراقجي، إن هناك تقدما تم تحقيقه في المفاوضات الجارية في باكستان، وحذر في الوقت نفسه الولايات المتحدة من الانجرار إلى «الفوضى» بفعل جهات «ذات نوايا سيئة».

وذكر عراقجي في تدوينة له، الثلاثاء، على منصة شركة «إكس»، أن التطورات في مضيق هرمز «تُظهر بوضوح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية».

وأضاف: «بينما تتقدم المحادثات بفضل جهود باكستان المخلصة، ينبغي على الولايات المتحدة توخي الحذر من الانجرار إلى الفوضى بفعل جهات ذات نوايا سيئة، كما ينبغي على الإمارات العربية المتحدة توخي الحذر أيضا».

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها «مواقع ومصالح أمريكية» في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، في 11 أبريل الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 الشهر ذاته، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس الماضي.

ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.