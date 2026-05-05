حزب الله يرد بـ6 استهدافات على قصف إسرائيل 6 بلدات لبنانية

أعلن حزب الله، الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب لبنان، ردا على قصف تل أبيب 6 بلدات في المنطقة.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا "آلية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تعمل على سحب جرّافة D9 المستهدفة في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية، وحقّقوا إصابة مباشرة".

كما استهدف مقاتلو الحزب "جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في بلدة رشاف بواسطة مسيّرة انقضاضية، وحققوا إصابة مباشرة".

وأشار إلى قصف "دبابتي ميركافا في بلدتي القوزح والبياضة عبر مسيّرة انقضاضية وصاروخ موجه، وتحقيق إصابتين مباشرتين".

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية.

وأكد أن العمليات الـ6 جاءت "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات (إسرائيلية) لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق 70 مسيرة نحو أهداف عسكرية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل الجاري، وأقرت بمقتل وإصابة عشرات العسكريين الإسرائيليين، وسط تعتيم كبير تفرضه تل أبيب على خسائرها الحقيقية.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل غير مأهول في بلدة مجدل زون.

وأضافت الوكالة أن قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا استهدف بلدتي حبوش وشوكين، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات النبطية الفوقا وزبدين وميفدون.

وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه "إنذارا عاجلا" إلى الأهالي في بلدتي جبشيت وصريفا في جنوب لبنان، بضرورة الإخلاء، تمهيدا للقصف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر جيش الاحتلال بقصف 500 منطقة في لبنان، أغلبها في الجنوب، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها للهدنة الممددة حتى 17 مايو الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، تسجيل 17 شهيدا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2696 شهيدا، و8264 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.