لبنان يؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تدين - بأشدّ وأقسى العبارات - الاعتداءات الإيرانية المرفوضة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما تشكّله هذه الأعمال من تهديدٍ خطير لأمن واستقرار المنطقة.

وأعربت في بيان، اليوم الثلاثاء، عن «تضامن لبنان الكامل والثابت مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها»، مؤكدةً «وقوفه إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعم حقّها المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة احترام سيادة جميع الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شئونها الداخلية، داعية إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت الإمارات تعرضها لهجمات إيرانية عدة الاثنين، بعيد إطلاق البحرية الإيرانية صواريخ «تحذيرية» على سفن حربية للولايات المتحدة، في اليوم الأول من عملية أمريكية تهدف إلى إعادة تأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وتُعد هذه الضربات الأولى التي تستهدف منشآت مدنية في دولة خليجية منذ أكثر من شهر، ما يضع الهدنة السارية بين واشنطن وطهران منذ الثامن من أبريل على المحكّ، في وقت سجّلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا.

ومنذ بدء الحرب في الثامن والعشرين من فبراير بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيودا على مضيق هرمز الذي يمرّ منه في زمن السلم خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المُسال. وردّت واشنطن مطلع أبريل بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ويقبع نحو 20 ألف بحّار عالقين في المنطقة، وفق مسئول رفيع في هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كي أم تي أو».

واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة منطقة الفجيرة للصناعات النفطية، أحد الموانئ القليلة في المنطقة التي يمكن الوصول إليها من دون عبور المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأفادت السلطات المحلية عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، بـ«إصابات متوسطة» نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أربعة صواريخ كروز أُطلقت من إيران، تم اعتراض ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الرابع في البحر. وأشارت كذلك إلى استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك بطائرتين مسيّرتين إيرانيتين.

ودانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات، معتبرة أنها تمثّل «تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا»، ومؤكدة احتفاظ الدولة الخليجية بحقها في الرد.

وفي إجراء فوري، تقرر تحويل الدراسة في الإمارات إلى نظام التعليم عن بُعد حتى يوم الجمعة المقبل.