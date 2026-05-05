متحدث فتح: تصريحات سموتريتش تعكس أطماعا توسعية تستهدف دولا عربية مجاورة

قال ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة تثمّن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأي تغيير ديموغرافي في قطاع غزة، معتبرًا أنه يعكس توجهًا دوليًا مطلوبًا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن هذه المواقف تمثل خطوة مهمة نحو إنصاف الفلسطينيين ورفض ممارسات الاحتلال، خاصة ما يتعلق بالحصار والعمليات العسكرية المستمرة.

وأوضح النمورة، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل «إبادة جماعية» تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فعلي للفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مشددًا على أهمية استمرار الضغوط السياسية لوقف الانتهاكات.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وصفها النمورة بأنها «عنصرية ومتطرفة»، تعكس أطماعًا توسعية تستهدف الأراضي الفلسطينية ودولًا عربية مجاورة، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على استقرار المنطقة.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن أولوية بلاده خلال الحرب تتمثل في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي على مختلف الجبهات.

ونقلت القناة السابعة عن سموتريتش، قوله إنه «لا يهتم بعدد القتلى في صفوف الأعداء، بقدر ما يركز على تحقيق مكاسب ميدانية عبر توسيع السيطرة على الأراضي»، معتبرًا أن ذلك هو العامل الأهم في الصراع.

وفي تعليقه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار إلى وجود خلافات حادة بينهما، مضيفًا أنه يرى أن الحرب يجب أن تنتهي بإحداث تغييرات في حدود إسرائيل، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، إضافة إلى الضفة الغربية.

كما أبدى سموتريتش، رأيه بأن الجيش الإسرائيلي كان ينبغي أن يسيطر على مناطق أوسع في لبنان، معتبرًا أن الخصوم لا يركزون على عدد الضربات أو الخسائر البشرية، بل على مسألة فقدان الأراضي.