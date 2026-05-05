حزب الله: استهداف 5 آليات إسرائيلية بمسيرات انقضاضية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 5 آليات إسرائيلية بمسيرات انقضاضيّة في جنوب البلاد.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم، إن عناصره استهدفوا جرّافتي دي 9 تابعتين للجيش الإسرائيليّ في بلدتي رشاف ودير سريان الجنوبيتين بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابات مباشرة.

وأشار الحزب، في بيان ثالث، إلى استهداف آليّة نميرا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ كانت تعمل على سحب جرّافة دي 9 المستهدفة في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

وفي بيانات أخرى، أضاف حزب الله أن عناصره استهدفوا ليل أمس الإثنين دبّابة ميركافا إسرائيلية في بلدة البيّاضة ، كما استهدفوا اليوم تجمّعًا لآليّات وجنودٍ إسرائيليّين في البلدة نفسها ، واستهدفوا دبّابة ميركافا في بلدة القوزح في جنوب لبنان.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.