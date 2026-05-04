مسئول عسكري إسرائيلي: نتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الخليج

قال مسئول عسكري إسرائيلي اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة الخليج، ويحتفظ بقواته في حالة استنفار قصوى.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه ليس من المتوقع حاليا إجراء أي تعديلات على التعليمات الموجهة للمدنيين الإسرائيليين، ومن بينها القيود المفروضة على حجم التجمعات والتي كانت معمولًا بها في فترات الحرب.

كانت السلطات الإماراتية أعلنت اليوم الاثنين، إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة في الحريق الذي نشب اليوم في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، بعد استهدافها بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

كما أعلن الجيش الأمريكي أن إيران شنت هجمات بالصواريخ والمسيرات والزوارق الصغيرة على سفن تتولى الولايات المتحدة حمايتها في مضيق هرمز، وأنه أغرق ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف السفن المدنية، في أحدث اختبار لوقف إطلاق النار بين الجانبين.