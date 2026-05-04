نفت الفنانة نادية مصطفى المعلومات التي يتم تداولها، بشأن تنظيم مراسم جنازة وعزاء الفنان الكبير الراحل هانى شاكر، ومن بينها أن الدخول سيكون من خلال «QR Code»، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لهذه المعلومات.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على «فيسبوك»: «تداولت بعض المواقع خلال الساعات الماضية معلومات غير دقيقة بشأن تنظيم مراسم جنازة وعزاء الفنان الكبير الراحل هانى شاكر ومن بينها ما تردد عن أن الدخول سيكون من خلال QR Code».

وتابعت: «ونؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق.. والحقيقة أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين قد أطلقت استمارة تسجيل خاصة لتغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل.. وذلك في إطار أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون المُبرم مع شركة «SOKNA» المتخصصة في تنظيم مراسم الجنازات وذلك بالتعاون أيضاً مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية».

وأضافت: «ويأتي هذا الإجراء بهدف تنظيم عملية التغطية الصحفية والإعلامية.. ووضع ضوابط واضحة تضمن حق الصحفيين والمصورين في أداء وتسهيل عملهم ومنع حدوث أي فوضى.. وخروج الجنازة بمظهر لائق يليق بإسم الفنان الكبير هانى شاكر.. برجاء تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية».

يشار إلى إنه من المقرر أن تقام صلاة جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة ببالم هيلز والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، والعزاء سيكون الخميس 7 مايو بمسجد أبو شقة ببالم هيلز.

وكان المطرب هاني شاكر، قد رحل عن عالمنا عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.