الجيش الأمريكي يخرج سفينة تابعة لشركة ميرسك من مضيق هرمز


نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 11:29 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 11:29 م

أعلنت شركة "ميرسك" أن سفينتها التجارية "ألاينس فيرفاكس" كانت من بين السفن التي ترفع العلم الأمريكي، والتي عبرت مضيق هرمز بمساعدة من الجيش الأمريكي اليوم.

ووفقاً لمتحدث باسم الشركة، فقد "تواصل الجيش مع الشركة وعرض عليها فرصة مغادرة السفينة للخليج تحت حمايته".

وتُشغّل السفينة شركة "فاريل لاينز"، وهي شركة تابعة لشركة "ميرسك لاين المحدودة"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس" أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق بنجاح.


