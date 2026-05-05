حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 3-3 مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل في هذه المباراة عن طريق جيريمي دوكو في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وقد يبدو أن إيفرتون تعلم الدرس جيدا بين شوطي اللقاء فسجل ثلاثية عن طريق ثيرنو باري في الدقيقة 68 و81، وأحرز أيضا جيك أوبرين هدفا لإيفرتون في الدقيقة 73.

لكن سريعا ما عاد مانشستر سيتي للتسجيل من جديد عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 83.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت نجح جيريمي دوكو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+8.

وظل النجم المصري عمر مرموش متواجدا على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد إيفرتون دون أن يشارك رغم تأخر فريقه في النتيجة، حتى جاءت الدقيقة 87 التي قرر فيها جوارديولا الاستعانة به بدلا من بيرناردو سيلفا.

وبهذه النتيجة، يصل إيفرتون للنقطة 48 محتلا بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أما مانشستر سيتي فاكتفى بنقطة التعادل ليصل رصيده عند 71 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

لكن جمع مانشستر سيتي رصيده الحالي بعدما لعب 34 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي أما أرسنال لعب 35 مواجهة ويتبقى له 3 مباريات على خط النهاية.