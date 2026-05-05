﻿إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة في بولاق الدكرور

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة، نشبت بين عدد من الأشخاص، لخلافات متعلقة بالجيرة، في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص ووجود مصابين في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن خلافات متعلقة بالجيرة تسببت في تشاجر 5 أشخاص، انتهت بإصابة 3 متشاجرين، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.