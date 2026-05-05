بيان برلماني بشأن حادث قطار أسوان: مطالبة بكشف أسباب الحوادث رغم القروض والاستثمارات الضخمة

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى رئاسة المجلس، على خلفية حادث القطار الذي وقع اليوم بمحافظة أسوان، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين إثر خروج إحدى العربات عن القضبان.

وأكدت النائبة في بيانها أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس استمرار وجود خلل في منظومة التشغيل والسلامة داخل قطاع السكك الحديدية، مشددة على أن الحادث الأخير يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة الصيانة، ومدى الالتزام بمعايير الأمان، وجاهزية العنصر البشري.



وأشارت إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُظهر تسجيل مئات الحوادث سنويًا؛ إذ بلغ عددها نحو 1046 حادثًا في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 181 حادثًا في 2023، ثم يسجل قرابة 220 حادثًا خلال عام 2024، مع استمرار وقوع حوادث متفرقة حتى عام 2026.

وفي المقابل، لفتت إلى أن وزارة النقل، بقيادة الفريق كامل الوزير، أعلنت تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة تتجاوز 225 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات تزيد على 600 مليار جنيه في مشروعات النقل المرتبطة، شملت تحديث الجرارات والعربات ونظم الإشارات.

وتساءلت النائبة عن مدى انعكاس هذه الاستثمارات على مستوى الأمان الفعلي في ظل استمرار الحوادث، مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بعدد الحوادث سنويًا منذ عام 2019، وتوضيح أوجه إنفاق القروض والاستثمارات، إلى جانب إعلان خطة زمنية واضحة لخفض معدلات الحوادث.

وشددت على أن الحفاظ على أرواح المواطنين يجب أن يكون أولوية قصوى، مؤكدة أن المعالجة الجزئية لم تعد كافية في ملف يمس سلامة الملايين يوميًا.