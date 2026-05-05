يشارك الممثل الشاب كريم عادل في فيلم «الكلام على إيه»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 14 مايو الجاري.

ويجسد كريم عادل، خلال الأحداث شخصية شاب يُدعى «غيبوبة»، وهو صديق شخصية الفنان مصطفى غريب ضمن أحداث الفيلم.

ويضم الفيلم عددًا من الفنانين، منهم أحمد حاتم، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، سيد رجب، انتصار، مصطفى غريب، دنيا سامي، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمود الليثي، وخالد كمال، والعمل من إخراج ساندرو كنعان وتأليف أحمد بدوي.

وتدور أحداث «الكلام على إيه» في إطار اجتماعي كوميدي، حول أربع زيجات من أعمار وخلفيات اجتماعية مختلفة، تبدأ خلال ليلتهم الأولى بعد الزواج، حيث يواجه كل زوجين عددًا من المواقف والتحديات غير المتوقعة، ما يضعهم في سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية.