خط نجدة الطفل: وقف العلاج بالأنسولين يعرض الحياة للخطر وجريمة يعاقب عليها القانون

قال صبري عثمان مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفته الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم في مصر، رصد منشورات تتحدث عن وقف علاج الأنسولين للأطفال والاعتماد على أنظمة غذائية غير علمية أو غير معتمدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المجلس بادر بإبلاغ مكتب المستشار النائب العام وأصدر بيانًا تحذيريًا في هذا الشأن.

وأوضح أن مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال يتطلب علاجًا بالأنسولين باعتباره أمرًا حيويًا لا يجوز التوقف عنه إلا تحت إشراف طبي، مشددًا على أنه لا يوجد ما يثبت أن أي نظام غذائي يمكن أن يغني عن العلاج، خاصة في حالات الأطفال.

وتابع أن إيقاف أو منع علاج طفل يُعد جريمة وفقًا للقانون المصري، استنادًا إلى المادة 96 من قانون الطفل التي تعتبر ذلك تعريضًا لحياة الطفل وصحته وسلامته للخطر، ما يستوجب تدخلًا قضائيًا.

ونوه إلى أن الدولة توفر العلاج للأطفال من خلال التأمين الصحي ومبادرات العلاج على نفقة الدولة، وأن هذا الالتزام يكفله الدستور والقانون.