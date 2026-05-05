وزيرا خارجية باكستان وبريطانيا يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية العالمية والآثار الأوسع الناتجة عن التصعيد الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

جاء ذلك في اتصال بين الوزيرين بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الباكستانية في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن كوبر أعربت عن تقديرها لجهود باكستان في تشجيع الحوار والوساطة بين الأطراف من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

فيما أكد الوزير الباكستاني التزام بلاده بالحوار والدبلوماسية في سبيل تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

واتفق الطرفان على إبقاء تواصل وثيق بينهما بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب تدوينة الوزارة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.

ومع دخول اليوم الـ66 لاندلاع الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.