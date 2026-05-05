وفاة مراهق وإصابة آخر في حادث تصادم بين دراجة نارية وقطار بجنوب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية وفاة مراهق كان يركب خلف سائق دراجة نارية، إثر اصطدامها بقطار شحن في جنوب ألمانيا.

كما أُصيب سائق الدراجة النارية بجروح خطيرة في حادث التصادم الذي وقع مساء أمس الاثنين بالقرب من جايزنهاوزن في مقاطعة لاندشوت ببافاريا.

ووفقا للتحقيقات الأولية، قام سائق الدراجة النارية بعبور معبر للسكك الحديدية كان غير مغلق رغم وجود إشارة مرور حمراء، فاصطدم بالقطار.

ولقي المراهق الذي كان يركب خلف سائق الدراجة النارية حتفه متأثرا بجراحه في مكان الحادث. فيما تم نقل السائق إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ، ويخضع حاليا للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير عمد والتسبب في عرقلة حركة القطارات بشكل خطير.

من ناحية أخرى، أُصيب سائق القطار بصدمة وتلقى العلاج الطبي اللازم.