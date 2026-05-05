التغطية السياسية لترامب تتصدر جوائز بوليتزر هذا العام

كرّمت جوائز بوليتزر هذا العام العديد من الأعمال الصحفية التي حللت تأثير السياسات الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الإعلان عن الجوائز أمس الاثنين، قالت مارجوري ميلر، المسؤولة عن الجوائز، إن معظم التقارير الفائزة ركزت على القضايا الأكثر إثارة للجدل خلال العام، ومن أبرزها سياسة الهجرة، والتخفيضات الحادة في مساعدات التنمية الأمريكية، بالإضافة إلى التحقيقات المتعلقة بملفات الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وفازت صحيفة "الواشنطن بوست" بالجائزة عن تقاريرها حول تأثير إعادة هيكلة إدارة ترامب للوكالات الاتحادية، بينما نالت "نيويورك تايمز" الجائزة لتحقيقاتها التي كشفت كيف استغل ترامب صلاحياته لتحقيق مكاسب مالية لعائلته.

كما نال صحفيو "شيكاغو تريبيون" التكريم لتغطيتهم لعمليات سلطات الهجرة الأمريكية داخل المدينة.

ولم تقتصر الجوائز على ذلك، بل تم منحها أيضا لأعمال تناولت مواضيع متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، والفيضانات المميتة في ولاية تكساس، والدمار في غزة.

وذهبت إشارة تقدير خاصة إلى جولي كيه براون من صحيفة "ميامي هيرالد"، وذلك نظير تحقيقاتها خلال عامي 2017 و2018 حول جيفري إبستين وانتهاكاته ضد الشابات.

وأكدت مارجوري ميلر أن هذه الجوائز تمثل أيضا تأكيدا على الالتزام بحرية الصحافة، في وقت تواجه فيه وسائل الإعلام ضغوطا متزايدة.

كما أشارت إلى القيود المفروضة على دخول الصحفيين إلى البيت الأبيض والبنتاجون، وكذلك الإجراءات القانونية التي رفعها الرئيس ضد بعض المؤسسات الإخبارية.

وتعتبر جوائز بوليتزر أعرق وأكثر الجوائز شهرة في عالم الصحافة، كما يتم منحها أيضا كتقدير للإنجازات البارزة في مجالات الأدب والموسيقى والمسرح.