مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة بقرية أبو فليو في المنيا

لقيت طفلة، تبلغ من العمر 12 عامًا، من قرية أبو فليو التابعة لمركز المنيا، مصرعها دهسًا، إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، فيما حاول سائق السيارة الهرب من موقع الحادث، إلا أنه تم ضبطه.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد العشيري، رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة لطفلة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص.

وبالفحص، تبين مصرع الطفلة "ريتال أحمد محمد"، 13 عامًا، طالبة، متأثرة بإصابتها البالغة جراء الحادث، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن جانبها، قررت النيابة العامة بمدينة المنيا، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، ندب مفتش الصحة الدكتور يوحنا سمير، الذي أفاد في تقريره بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وهو ما يتوافق مع ملابسات الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.