روسيا: الإمارات توسطت في تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن دولة الإمارات توسطت في عملية تبادل ‌أسرى حرب بين موسكو وكييف اليوم الجمعة، والتي شملت 205 أسرى من كل من الجانبين.

وجاء تبادل الأسرى في إطار ⁠اتفاق مرتبط بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت الوزارة إن جنودها موجودون في روسيا البيضاء، حيث ‌يتم ⁠توفير الدعم اللازم لهم. كما أكدت أوكرانيا عودة أسرى الحرب التابعين لها.

واتفقت الدولتان المتحاربتان في وقت سابق من ⁠هذا الشهر على تبادل 1000 جندي كجزء من الاتفاق الذي توسط فيه ⁠ترامب. وشاب وقف إطلاق النار، الذي استمر من 9 إلى 11 مايو الحالي، تقارير عن انتهاكات من كلا الجانبين.

من جهته، قال روبرت ‌بروفدي قائد سلاح الطائرات بدون طيار "الدرونز" الأوكرانية اليوم الجمعة،إن طائرات درونز أوكرانية قصفت مصفاة ⁠نفط في مدينة ريازان بوسط روسيا

وتقع ريازان على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو. وقال ⁠‌بروفدي إن قواته قصفت ⁠خلال الليل 23 من الأهداف والمنشآت العسكرية في ⁠روسيا وكذلك في الأراضي ⁠الأوكرانية المحتلة.

من جهته، قال حاكم منطقة ريازان الروسية بافيل مالكوف إن الهجوم الأوكراني أدى إلى مقتل 3 أشخاص في ⁠مدينة ريازان وألحق أضرارا بمبنيين وأصاب منشأة صناعية.

وكتب مالكوف على تطبيق تليجرام: "للأسف الشديد، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون، بينهم ‌أطفال".

وقال ⁠مالكوف إن الدرونز تسببت في أضرار ببرجين سكنيين. وأضاف أن حطام الطائرات ⁠سقط أيضا على أراضي موقع صناعي لم يحدده.