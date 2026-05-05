يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الثلاثاء، الطقس نهارًا مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون مائلًا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أيضًا أن يكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الادارية 24 13

6 اكتوبر 25 13

بنها 23 14

دمنهور 22 14

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 21 14

بلطيم 20 15

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 21 14

الاسماعيلية 25 13

السويس 26 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 25 15

نخل 24 10

كاترين 20 06

الطور 27 17

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 26 17

الاسكندرية 22 13

العلمين 21 12

مطروح 20 13

السلوم 18 13

سيوة 25 13

رأس غارب 25 17

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 18

شلاتين 28 23

حلايب 25 22

أبو رماد 29 22

مرسى حميرة 29 21

أبرق 31 22

جبل علبة 31 22

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 11

بني سويف 25 12

المنيا 26 12

أسيوط 26 13

سوهاج 28 15

قنا 30 16

الأقصر 31 17

أسوان 32 17

الوادى الجديد 29 15

أبوسمبل 33 16