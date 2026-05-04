اندلاع النيران في سفينة كورية جنوبية بعد انفجار بمضيق هرمز

تعرضت سفينة كورية جنوبية، اليوم الاثنين، في مضيق هرمز لانفجار أعقبه اندلاع حريق.

جاء ذلك حسبما أفادت به وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا على متنها، وفق وكالة فرانس برس.

ومنذ الهجمات الإسرائيلية الأمريكية عليها في 28 فبراير الماضي، تغلق إيران مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وسبق أن أفادت وكالة ​يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ‌اليوم الاثنين بأن سول تتحقق من معلومات مخابرات تفيد ​بتعرض سفينة ترفع علم ​كوريا الجنوبية لهجوم في مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم شركة ​إتش.إم.إم الكورية الجنوبية للشحن لوكالة رويترز، ​إن حريقا اندلع في غرفة المحركات بإحدى سفنها الخاصة بنقل ​البضائع السائبة في مضيق ​هرمز، مضيفا أن سبب الحريق لا ‌يزال قيد التحقيق.