شهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة مطولة استمرت نحو 7 ساعات متصلة، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث بدأت في الحادية عشرة صباحًا واستمرت حتى السادسة مساءً، ناقش خلالها المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووافق عليه نهائيًا عقب مناقشات موسعة بين النواب، أعقبها رد من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كما ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 / 2025، حيث استعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية، فيما عقب أحمد كجوك، وزير المالية، على تلك الملاحظات.

واستمع المجلس، خلال الجلسة، إلى آراء النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية بشأن الحسابات الختامية، قبل أن يقرر استكمال المناقشات خلال جلسة غد الثلاثاء 5 مايو 2026.