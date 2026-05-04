هيئة بحرية: معلومات عن حريق بسفينة غربي ميناء صقر الإماراتي

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بورود بلاغ عن واقعة على بعد 14 ميلا بحريا غربي ميناء صقر الإماراتي.

وقالت الهيئة، إن معلومات من طرف ثالث تفيد باشتعال النيران في سفينة، مشيرة إلى أنه لا أنباء عن وجود أي تأثير بيئي.

وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تلقَّت بلاغا عن واقعة في سفينة شحن على بعد نحو 36 ميلا بحريا شمالي دبي في الإمارات.

وأضافت أن السفينة أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة محركاتها وأن السبب لم يُعرف بعد، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، باندلاع حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، ناتج عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقال المكتب في بيان، إن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.