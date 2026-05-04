حكومة الفجيرة: حريق بمنطقة صناعات بترولية إثر استهداف بمسيرة قادمة من إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، باندلاع حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، ناتج عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وقال المكتب في بيان، إن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان، أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه البلاد.

وأضافت في بيان: «تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر».

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.