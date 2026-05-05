بوبو يفتتح التسجيل أمام بيراميدز ويمنح سيراميكا التقدم

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره بيراميدز، بعدما سجل محمد رضا بوبا هدف التقدم في الدقيقة 31 من عمر المباراة، المقامة ضمن الجولة السادسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى، قادها أيمن سعد “موكا”، الذي انطلق ومرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى محمد رضا بوبا، ليسددها مباشرة بقدمه على الأرض، لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى بيراميدز.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية المواجهة، حيث يسعى سيراميكا لتعزيز تقدمه، بينما يحاول بيراميدز العودة في النتيجة خلال أحداث اللقاء.