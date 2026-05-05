ألغى الحكم محمود بسيوني هدفًا لصالح فريق بيراميدز خلال مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقام ضمن الجولة السادسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 21 عن طريق فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك، معلنًا تقدم فريقه.

إلا أن الحكم قرر عدم احتساب الهدف بداعي وجود حالة تسلل على اللاعب، ليتم استئناف اللعب دون تغيير في النتيجة.

وتُقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز خارج ملعبه، بينما يأمل سيراميكا كليوباترا في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية ضمن منافسات مجموعة التتويج.