هيئة بريطانية: بلاغ عن حريق بغرفة محركات سفينة دون خسائر في طاقمها شمالي دبي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقّت بلاغًا عن واقعة في سفينة شحن على بُعد نحو 36 ميلًا بحريًا شمالي دبي في الإمارات.

وأضافت الهيئة، أن السفينة أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة محركاتها، وأن السبب لم يُعرف بعد، بحسب وكالة «رويترز».

وأوضحت الهيئة، أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، باندلاع حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، ناتج عن استهداف بطائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وقال المكتب في بيان، إن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور التعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

كما سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة.