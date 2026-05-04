الجيش الإيراني: مدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز بإطفاء رادارتها وردنا جاء بالصواريخ

قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، إن كل شبر من مياه الخليج تحت السيطرة الإيرانية.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «أبناء الشعب الإيراني هم عيون الخليج العربي الساهرة.. كل شبر من هذه المياه تحت سيطرتنا».

وأضاف: «كانت المدمرات الأمريكية، التي رفعت رايات التعتيم الراداري، تقترب من مضيق هرمز؛ لكن ردنا كان نارًا».

وتابع: «انطلقت صواريخ كروز وطائرات قتالية مسيرة، وأمن هذه المنطقة خط أحمر لإيران».

وسبق أن أكد التلفزيون الإيراني، إطلاق نار تحذيري من قبل قوات الجيش الإيراني باتجاه مدمرات أمريكية في نطاق مضيق هرمز.

وقال الجيش الإيراني إن البحرية رصدت مدمرات أمريكية في نطاق المضيق، وأطلقت تحذيرات عبر الاتصال اللاسلكي قبل تنفيذ إطلاق نار تحذيري في محيط تحركها، محذرًا من عواقب هذه التحركات الخطرة.