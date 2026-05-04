سمير فرج: أغلب تصريحات ترامب موجهة لترهيب إيران

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، إن الحروب لا تقتصر على المواجهات البرية والبحرية والجوية فقط، بل تشمل أيضًا الحرب النفسية وحرب التصريحات والتخويف.

وأضاف عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، على قناة «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أن أغلب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجهة لترهيب إيران.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت خسائر اقتصادية عالمية واسعة، لم تقتصر على مصر ودول الخليج فقط، وهو ما أدى إلى ضغوط دولية على الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الوقود عالميًا، معتبرًا أن ذلك انعكس على المشهد السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن إيران تواجه حصارًا بحريًا شديدًا أثر على قدرتها في تصدير النفط، حيث تخسر ما يقرب من 500 مليون دولار يوميًا، إلى جانب صعوبات في الاستيراد، لافتًا إلى أن ذلك دفع طهران لتقديم مقترح جديد لوقف التصعيد.

وتابع أن المقترح الإيراني تضمن تحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم خلال 30 يومًا، بضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، على أن يشمل الاتفاق وقف العمليات العسكرية ليس فقط على إيران، بل أيضًا ضد «الأذرع الإيرانية» مثل حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي في العراق، مع التزام إيراني بالتعامل مع الألغام في الخليج.

وأوضح أن المقترح يتضمن رفع الحصار عن الموانئ وفتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المقترح الأول الذي قدمته إيران تم رفضه بسبب عدم تضمينه ملف التخصيب النووي، بينما جاء المقترح الجديد متضمنًا العودة إلى تخصيب بنسبة 3.6%، بما يتماشى مع النسب العالمية، في خطوة اعتبرها تنازلاً جديدًا من الجانب الإيراني.

وأشار إلى أن إيران تطالب أيضًا برفع العقوبات، مع طرح فكرة إطلاق حوار استراتيجي بين طهران ودول المنطقة بهدف احتواء التوترات المستقبلية.