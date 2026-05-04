حماس تتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين وتدعو لتحرك دولي

اتهمت حركة حماس اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، ودعت إلى تحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت حماس في بيان لها وصل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الصحفيين في الأراضي الفلسطينية يتعرضون لـ"جرائم قتل متعمدة واستهداف مباشر واعتقالات ومنع من التغطية الإعلامية"، مشيرة إلى استشهاد 262 صحفيا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين، واحتجاز نحو 50 صحفيا في السجون الإسرائيلية، وفقا لما ورد في البيان.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بالانتهاكات بحق الصحفيين، والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم، والكشف عن مصير من قالت إنهم يتعرضون للإخفاء القسري.

كما طالبت حماس بتفعيل المسارات القانونية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على ما اعتبرته "جرائم بحق الصحفيين"، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى قطاع غزة لتغطية الأوضاع ميدانيا.

وأكدت حماس في بيانها، أهمية دور وسائل الإعلام في نقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشيدة بما وصفته "صمود الصحفي الفلسطيني" في أداء مهامه رغم المخاطر.

ويحيي العالم في الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية حرية التعبير ودور الإعلام، في وقت تواجه فيه التغطية الصحفية في مناطق النزاعات تحديات متزايدة، بما في ذلك القيود الأمنية وصعوبة الوصول إلى مناطق الأحداث.

وبحسب بيانات "لجنة حماية الصحافيين"، وهي لجنة مستقلة مقرها الرئيسي في نيويورك، قتل 129 صحفيا في العالم في 2025.

وتشير إحصاءات منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، الى وفاة 14 صحفيا في 2026.