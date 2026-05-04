إيران: نراجع الرد الأمريكي على مقترحنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة ردت على المقترح الأخير المقدم من طهران لإنهاء الحرب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الأحد بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال إن المسؤولين الإيرانيين يراجعون حاليا هذا الرد.

ووفقا لوكالة أنباء فارس، قال بقائي أيضا إن خطة إيران المكونة من 14 نقطة لإنهاء الحرب لا تتضمن أي قضايا نووية.

ولطالما كان برنامج إيران النووي واليورانيوم المخصب في الجمهورية الإسلامية أحد نقاط الخلاف المركزية في التوترات مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقارير، فإن طهران تريد فقط معالجة هذه القضية في مرحلة لاحقة.

وكان قد تبين يوم الجمعة، أن إيران سلمت مقترحا جديدا للوسطاء في باكستان، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" ذلك دون الخوض في التفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيراجع الخطة التي قدمتها إيران لإنهاء الحرب.

وكتب على منصته "تروث سوشيال": "سأراجع قريباً الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو، لكن لا يمكنني تصور أنها ستكون مقبولة حيث أنهم لم يدفعوا بعد ثمناً كبيراً بما يكفي لما فعلوه بالإنسانية، وبالعالم، على مدار الـ 47 عاماً الماضية".

وفشلت إيران والولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى توافق بشأن أي من المقترحات المقدمة من جانب إلى آخر.