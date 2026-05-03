قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الخطة المقدمة في طهران تعتمد كليًّا على إنهاء الحرب.

وأضافت في بيان: «هناك بعض القضايا الأخرى المطروحة تتعلق بتاريخ المفاوضات مع الولايات المتحدة، وخطة إيران الحالية المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب، والمعلومات المتداولة في وسائل الإعلام غير صحيحة».

وتابعت: «لم يُذكر أي موضوع نووي في خطة إيران لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن الأمريكيين قدموا ردًا للجانب الباكستاني على خطة إيران المكونة من 14 نقطة، وأكد مراجعة هذ الرد.

وشدد على أن الادعاءات المتعلقة بالتزام إيران بإزالة الألغام في مضيق هرمز هي محض خيال إعلامي.

وسبق أن قالت مصادر لقناة العربية، إن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار.

وأضافت المصادر، أن إيران تخلت في مقترحها عن شرط خروج أميركا من المنطقة، وأن طهران عدلت عرضها واكتفت بالمطالبة بإنهاء الحشد الأمريكي في محيطها

وأشارت إلى أن إيران ركزت في عرضها على عدم استهدافها مجددا بضمانات دولية، موضحة أن طهران تطلب دورا صينيا وروسيا لضمان أي اتفاق.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة، محذرًا في الوقت ذاته من أن خيار استئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية لا يزال واردًا.

وقدمت طهران إلى الولايات المتحدة، عبر باكستان، مقترحًا من 14 بندًا ردًا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة "فارس"، أن المقترح الإيراني يتضمن الخطوط الحمراء لطهران، ويطرح خارطة طريق لوقف الحرب.