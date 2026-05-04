تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن الدورة الأولى من مهرجان البريكس الدولى لأفلام الطلبة بالتعاون مع المدرسة العربية للسينما والتليفزيون فى الفترة من 10 إلى 14 مايو المقبل بمقر أكاديمية الفنون بالهرم.

المهرجان يعد تجربة هى الأولى من نوعها فى مصر لتخصصه فى أفلام طلاب دول مجموعة البريكس، ويمثل خطوة هامة نحو دعم المواهب السينمائية الشابة، وفتح مساحات أوسع للتلاقى الثقافى والفنى بين الدول الأعضاء، بما يتيح منصة دولية تعكس تنوع الرؤى والتجارب الإبداعية لدى الأجيال الجديدة من صناع السينما.

وأكدت رئيس المهرجان الدكتورة منى الصبان، أن هذه الخطوة تنطلق من إيمان عميق بأهمية الاستثمار فى الطاقات الشابة، وإتاحة الفرصة أمام طلاب السينما لعرض أعمالهم فى سياق دولى احترافى، مشيرة إلى أن المهرجان يسعى إلى احتضان التجارب الجديدة، وتشجيع الأفكار المبتكرة التى تعبّر عن خصوصية كل ثقافة، فى ظل التحولات المتسارعة التى تشهدها صناعة السينما عالميًا.

وأضافت أن المهرجان لا يقتصر على كونه مساحة عرض، بل يمثل فضاءً للتفاعل وتبادل الخبرات بين طلاب السينما فى دول البريكس، بما يسهم فى بناء جيل جديد قادر على التعبير عن قضاياه بلغة سينمائية معاصرة، قائمة على التنوع والانفتاح والإبداع.

ويتضمن البرنامج ثلاث مسابقات رئيسية: للأفلام الروائية القصيرة حتى 20 دقيقة، والأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، وأفلام الرسوم المتحركة حتى 10 دقائق، وتحل الهند ضيف شرف الدورة الأولى، ومن المنتظر أن يشهد المهرجان برنامجًا يتضمن دوات فكرية ونقاشية، بمشاركة نخبة من صناع السينما والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم، إلى جانب لجنة تحكيم دولية تضم أسماء بارزة فى المجال السينمائى، بما يضمن مستوى تقييم رفيع ويعزز من حضور المهرجان على الساحة الدولية.

ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفى للمهرجان فى 5 مايو الجارى، بينما يتم افتتاحه رسميًا فى 10 مايو المقبل بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وتستمر العروض حتى 13 مايو، على أن يُختتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز فى 14 مايو.