خبير ألماني: ألمانيا في المجمل تعاني حالياً من جفاف غير معتاد

حذر "مرصد الجفاف في ألمانيا" من استمرار حالة الجفاف، وذلك على خلفية حرائق الغابات العديدة التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصرح أندرياس ماركس، رئيس مكتب المناخ في وسط ألمانيا، بقوله: " في المناطق التي يُظهر فيها المؤشر وجود جفاف، يكون الوضع جافًا بشكل غير معتاد، وألمانيا في المجمل تعاني حالياً من جفاف غير معتاد"، لا سيما في مناطق مصرف الراين العلوي وشمال ميونخ وأجزاء من ولاية براندنبورج.

وأوضح الخبير أن الجفاف يشكل تحدياً خاصاً في المناطق التي شهدت هطولاً قليلاً للأمطار في الأسابيع الأخيرة وتتميز بتربة رملية، " وهذا ينطبق سريعًا على براندنبورج، لأن أجزاء واسعة منها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الرمال"، مشيرًا إلى أن هذا "هو أيضاً السبب في أن براندنبورج كانت دائماً البؤرة الساخنة لخطر حرائق الغابات في ألمانيا".

من جانبه، يتوقع مركز الأرصاد الجوية الألماني هطول أمطار في أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يؤدي، حسب تقدير ماركس، إلى انفراجة كبيرة في الأزمة؛ حيث "ستنخفض مخاطر حرائق الغابات من أعلى مستوياتها إلى أدنى مستوياتها بمجرد هطول أمطار غزيرة"، وتابع الخبير أنه لهذا السبب، فإنه لا يرى أن الوضع في ألمانيا سيئ بشكل زائد عن الحد، مؤكداً أن كل هذه الأزمات يمكن أن تنحسر سريعاً مع قدوم المطر.

وكان حريق غابات اندلع يوم الجمعة الماضي في منطقة يوتربوج بولاية براندنبورج وانتشر بسرعة كبيرة، كما اندلع حريق آخر أول أمس السبت في المنطقة المحيطة بـ " منتزه سويسرا البوهيمية الوطني" في التشيك بالقرب من الحدود مع ولاية سكسونيا الألمانية، بينما استمرت النيران في الاشتعال فوق جبل ساوروسيلكوف في جبال الألب كيمجاو.