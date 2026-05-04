تركيا ترسل سياسيا بارزا إلى أرمينيا في أول زيارة رسمية منذ نحو 20 عاما

قال مسؤول أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم الاثنين إن تركيا أرسلت مسؤولا بارزا إلى أرمينيا في أول زيارة رسمية منذ نحو 20 عاما.

وقد شارك نائب الرئيس التركي جودت يلماز في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية في يريفان عاصمة أرمينيا.

وقال المسؤول الأوروبي لـ(د ب ا) " إنه لأمر مهم للغاية أن يكون هناك ممثل تركي في اجتماع دولي يعقد في أرمينيا".

وقالت أنقرة إن آخر مسؤول بارز من تركيا يزور أرمينيا كان الرئيس السابق عبد الله جول في عام 2008.

ويشار إلى أنه عادة ما لا يٌسمح لنواب الرؤساء بحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية. وقال المسؤول إنه مع ذلك، في هذه الواقعة، تم إجراء استثناء " بسبب السياق الفريد واللحظة التاريخية في العلاقات بين أرمينيا وتركيا".

ويشار إلى أن العلاقات بين أنقرة ويريفان تضررت لأعوام بسبب الصراع، كما مازالت العلاقات تتسم بالتوتر بسبب قضايا تشمل مذابح الأرمن خلال الإمبراطورية العثمانية منذ أكثر من 100 عام، التي لاتعترف بها أنقرة على أنها إبادة جماعية.