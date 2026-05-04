السفير الأمريكي في لبنان: لقاء عون ونتنياهو ليس تنازلا

اعتبر السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، اليوم الاثنين، أن لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس خسارة أو تنازلاً.

وقال السفير عيسى ، بعد لقائه اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن "زيارة الرئيس عون إلى أمريكا ستسمح بوضع طلبات لبنان على الطاولة وأمريكا تريد الحفاظ على استقلال وشرف واقتصاد لبنان".

و أعرب السفير الأمريكي عن أسفه " لما تعرض له البطريرك الراعي من حملات، قائلاً "نحن مؤمنون بالعيش المشترك".

وكان الرئيس اللبناني أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان. وترتكز المبادرة على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

وأعرب الرئيس ترامب، خلال إعلانه عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 23 أبريل الماضي، لمدة ثلاثة أسابيع، عن تطلّعه لاستضافة الرئيس عون ونتنياهو في المستقبل القريب.