زيلينسكي يندد بـ«الاستخفاف المطلق» الروسي بعد مقتل 5 أشخاص في أوكرانيا جراء هجمات قبل الهدنة

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 39 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت شبكة الكهرباء في أوكرانيا خلال الليل.

ووجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انتقادات حادة لموسكو واصفا شن الهجمات بأنه يعكس "الاستخفاف المطلق"، وذلك بعد إعلان روسيا هدنة أحادية الجانب لمدة يومين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ81 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "بإمكان روسيا أن توقف إطلاق النار في أي لحظة، وهذا من شأنه أن يوقف الحرب وردودنا".

وأضاف زيلينسكي، "نحن بحاجة إلى السلام، ونحتاج إلى خطوات حقيقية لتحقيقه. وأوكرانيا ستتصرف بالمثل".

ويأتي اقتراح الهدنة ضمن نمط متكرر من قبل روسيا، حيث أعلنت وقف إطلاق نار أحادي الجانب لفترات قصيرة خلال الحرب، بالتزامن مع مناسبات مختلفة، كان آخرها عيد الفصح الأرثوذكسي، دون أن يسفر ذلك عن أي نتائج ملموسة، في ظل انعدام الثقة العميق بين موسكو وكييف، بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار أحادي الجانب في أوكرانيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكنها قالت إنها سترد على أوكرانيا إذا حاولت تعطيل احتفالات "يوم النصر"، الذي تحييه موسكو سنويا في 9 مايو.

ورد زيلينسكي بأن أوكرانيا ستلتزم بلهدنة بدءا من منتصف ليل الأربعاء، وسترد بالمثل على تحركات روسيا من تلك اللحظة فصاعدا. ولم يحدد موعدا لانتهاء الهدنة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 11 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم و164 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا خلال الليل.

وأعلنت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، أنها أسقطت 149 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا، غير أن طائرات أخرى تمكنت من اختراق الدفاعات.

وأضافت أن صاروخين باليستيين لم يصلا إلى أهدافهما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.