وزير الحرب الأمريكي: لن ندخل المياه الإقليمية الإيرانية وعملية مشروع الحرية مؤقتة

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز «دفاعية»، مشيرًا إلى أن «الولايات المتحدة لا تريد قتالًا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تدخل المياه الإقليمية الإيرانية.

وأوضح أن مشروع الحرية يهدف لحماية السفن التجارية من العدوان الإيراني، قائلًا إن «إيران تسبب الضيق للسفن، وتطلق عليها النار، وتعمل على فرض رسوم عليها».

وأكد أن «عملية مشروع الحرية منفصلة عن عملية ملحمة الغضب وهي مؤقتة»، لافتًا إلى أن بلاده تمكنت من تخفيف المخاطر في مضيق هرمز.

ونوه أن إيران تتخذ القرصنة البحرية موردا لتحصيل الأموال، مشيرًا إلى أن واشنطن تنسق مع مئات السفن وشركات الشحن والتأمين لإخراجها من هرمز.

وأكمل: «المراقبة مستمرة في مضيق هرمز على مدار 24 ساعة، والحصار القوي على موانئ إيران لا يزال مستمرًا».

ووصف محاولة إيران فرض رسوم مرور على مضيق هرمز بأنه «ابتزاز غير مقبول»، مؤكدًا أن «مشروع الحرية سينهي ذلك».

وهدد إيران بقوة فتاكة إذا هاجمت السفن الأمريكية، معقبًا: «إذا هاجمت إيران السفن الأمريكية والتجارية ستواجه قوة نارية هائلة.. سندافع عن مصالحنا وأصولنا دون تردد».