• وفق الرابطة الأمريكية للسيارات مع تصاعد التوتر وإغلاق مضيق هرمز

ارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى 4.48 دولار للجالون، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2022، على وقع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأفادت الرابطة الأمريكية للسيارات في بيانات إحصائية، بأن متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) من البنزين ارتفع من 2.98 دولار قبل اندلاع الحرب على إيران، إلى 4.48 دولارات، بزيادة نحو 50 بالمئة، وهو الأول منذ 2022.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

وردا على ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، في بيان، إن تدخل الولايات المتحدة في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز سيُعد "خرقاً" لوقف إطلاق النار.

ومع جمود مسار المفاوضات بين الجانبين، بدأت واشنطن في 13 أبريل الماضي حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.