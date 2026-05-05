سنتكوم: حاملة الطائرات بوش تعبر بحر العرب لتشديد الحصار البحري على إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش (CVN 77) تعبر بحر العرب، في إطار جهود القوات الأمريكية لتشديد الحصار البحري على إيران.

وذكرت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش تشارك بعملية الحرية بمضيق هرمز، وتحمل على متنها أكثر من 60 طائرة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحصار البحري المفروض على إيران «هو أكبر مناورة عسكرية في التاريخ».

وأضاف في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «لدينا المزيد من الأسلحة والذخائر، ونحن في مستوى أعلى بكثير مما كنا عليه سابقًا».

وأشار إلى أن إيران أمان خيارين؛ إما التوصل إلى اتفاق بـ«حُسن نية»، أو استئناف العمليات العسكرية.

كما توعد ترامب بمحو إيران إذا هاجمت السفن الأمريكية في مضيق هرمز.

واستطرد: «سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تقود السفن عبر مضيق هرمز»، بحسب تعبيره.