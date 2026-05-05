مقتل 9 عمال في حادث منجم بكولومبيا

لقي 9 عمال مناجم حتفهم في حادث وقع بوسط كولومبيا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للتعدين أمس الاثنين، أنه تم إنقاذ 6 عمال آخرين من الموت، إثر الانفجار الذي وقع في منجم للفحم ببلدة سوتاتوسا، الواقعة شمال العاصمة بوجوتا.

وأضافت الهيئة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب الهيئة، تم رصد أوجه قصور في السلامة خلال تفتيش جرى في أوائل شهر أبريل الماضي، حيث سلط التفتيش الضوء على المخاطر الناجمة عن غبار الفحم، وكذلك احتمال تراكم غاز الميثان.

وقالت الهيئة، إنها أوصت باتخاذ إجراءات مناسبة لتحسين مستوى السلامة، وأعلنت أنها ستعزز رقابتها على عمليات التعدين.

يشار إلى أن نقص التهوية الكافية في مناجم الفحم قد يؤدي إلى تكوّن خليط من الغاز والغبار قابل للانفجار.