سي إن إن: ترامب يرفض توضيح موقف وقف إطلاق النار مع إيران

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع عن توضيح ما إذا كان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائمًا، وذلك عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين في مضيق هرمز.

وخلال مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت، مساء أمس الاثنين، سُئل ترامب عما إذا كان وقف إطلاق النار "قد انتهى"، وإمكانية استئناف الضربات ضد إيران، فرد قائلاً: "لا أستطيع أن أقول ذلك".

وأضاف: "لو أجبتُ على هذا السؤال، لاعتبر ذلك دليلاً على أنني لست ذكياً بما يكفي لأكون رئيسا".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الاثنين، حذّر ترامب إيران من أنها "ستُمحى من على وجه الأرض" إذا حاولت استهداف السفن الأمريكية في مضيق هرمز أو في مياه الخليج العربي.

و أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، ومنطقة الخليج، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إن إيران أطلقت صواريخ كروز وطائرات بدون طيار باتجاه السفن الحربية والتجارية الأمريكية دون أن تصيب أهدافها.

وأضاف أن إيران أرسلت أيضاً ستة زوارق سريعة لملاحقة السفن التجارية، إلا أن القوات الأمريكية استهدفتها ودمرتها.