زيلينسكي يأمل في صرف سريع للشريحة الأولى من المساعدات الأوروبية

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في صرف سريع للشريحة الأولى من قرض بقيمة 90 مليار يورو (5ر105 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، على هامش مشاركته في اجتماعات قمة المجموعة السياسية الأوروبية في يريفان، إنه "من المهم أن تبدأ الأموال في الوصول في أقرب وقت ممكن".

وأضاف زيلينسكي أنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "الجدول الزمني للشريحة الأولى، التي ستخصص للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة".

وقال زيلينسكي إن هذه الأموال ضرورية أيضا لحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وإلى جانب فون دير لاين، التقى زيلينسكي بعدد من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وقال زيلينسكي إن جهود السلام الخاصة بأوكرانيا تعثرت بسبب الحرب في إيران.

وأضاف زيلينسكي "ناقشنا سبل إعادة تنشيط هذه العملية، والتواصل مع الولايات المتحدة، ودور أوروبا فيها".

وتابع زيلينسكي "تحدثنا أيضا عن الوضع على خط الجبهة، ومن المهم أن جميع الشركاء أشاروا إلى أن موقف أوكرانيا أصبح الآن أقوى بكثير".

وتمكن الجيش الأوكراني مؤخرا من وقف التقدم الروسي في ساحة المعركة بفضل طائراته المسيرة، كما كثف هجماته الجوية في عمق الأراضي الروسية.