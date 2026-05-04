أوكرانيا: روسيا أطلقت أكثر من 800 طائرة درون خلال أول 4 أشهر من 2026

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسي كوليبا، اليوم الاثنين، إن روسيا أطلقت أكثر من 800 طائرة بدون طيار (درون) لمهاجمة البنية التحتية بالموانئ الأوكرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 75 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف كوليبا، خلال منشور عبر تطبيق تيليجرام: "منذ بدء الغزو الشامل، تعرضت أكثر من 900 منشأة من منشآت البنية التحتية للموانئ لأضرار أو دُمرت جزئيا، بما في ذلك 177 سفينة مدنية"، بحسب وكالة رويترز.
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه اتفق مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على المضي قدما في إبرام صفقة تتعلق بالطائرات بدون طيار مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف زيلينسكي، خلال منشور على منصة إكس، بعد حديثه مع فون دير لاين على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي في أرمينيا: "اتفقنا أيضا على المضي قدما في صفقة الطائرات بدون طيار مع الاتحاد الأوروبي، وقمنا بمراجعة تفاصيل هذا التعاون الأمني المرتقب".