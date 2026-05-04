أوكرانيا: روسيا أطلقت أكثر من 800 طائرة درون خلال أول 4 أشهر من 2026

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، ‌أولكسي كوليبا، اليوم الاثنين، إن روسيا أطلقت أكثر من 800 طائرة بدون طيار (درون) ⁠لمهاجمة البنية التحتية بالموانئ الأوكرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 75 طائرة خلال الفترة نفسها ‌من ⁠العام الماضي.

وأضاف كوليبا، خلال منشور عبر تطبيق تيليجرام: "منذ بدء الغزو الشامل، تعرضت ⁠أكثر من 900 منشأة من منشآت البنية التحتية ⁠للموانئ لأضرار أو دُمرت جزئيا، ⁠بما في ذلك 177 سفينة مدنية"، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه اتفق مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على ⁠المضي قدما في إبرام صفقة تتعلق بالطائرات بدون طيار مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي، خلال منشور على منصة إكس، بعد حديثه مع فون دير لاين ‌على ⁠هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي في أرمينيا: "اتفقنا أيضا على ⁠المضي قدما في صفقة الطائرات بدون طيار مع الاتحاد ⁠الأوروبي، وقمنا بمراجعة تفاصيل هذا ⁠التعاون الأمني المرتقب".