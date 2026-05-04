قالت منظمة الطفولة "يونيسيف"، إن 5.6 ملايين طفل بينهم 1.4 مليون رضيع، تلقوا خدمات الرعاية الصحية في أفغانستان خلال العام الماضي، مسلطة الضوء على حجم الاحتياجات الإنسانية في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

وأفادت منظمة "يونيسف"، في تقرير صدر اليوم الاثنين، بأن أكثر من 20 مليون شخص استفادوا من خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث شكلت النساء نحو 60% من المستفيدين التي تم الوصول إليهم، في دلالة على الاعتماد الكبير بالغ الأهمية على أنظمة الدعم الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة (خاما برس) الأفغانية.

وأضافت الوكالة، أن نحو 10 ملايين طفل وأم تلقوا خدمات تغذية أساسية للوقاية من سوء التغذية، فيما جرى دعم 4 ملايين طفل عبر المدارس وبرامج التعليم المجتمعية وبرامج التعليم في حالات الطوارئ.

وأوضحت "يونيسف"، أن 2.7 مليون شخص حصلوا على إمكانية الوصول إلى خدمات الطوارئ في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية؛ مما يؤكد أهمية البنية التحتية الأساسية في الوقاية من الأمراض وتحسين أوضاع الصحة العامة.

ورغم هذه الجهود، حذرت المنظمة من استمرار حدة الاحتياجات الإنسانية، مضيفة أنها تهدف لعلاج أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد خلال عام 2026.