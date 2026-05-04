شنت طائرات مسيرة هجوما على مطار الخرطوم شرق العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع سلسلة هجمات استهدفت مواقع قرب المنطقة العسكرية التابعة للجيش في أم درمان شمال غرب العاصمة.

وقال شهود لقناة «الشرق» الإخبارية، إن طائرات مسيرة استهدفت محيط مطار الخرطوم الدولي، فيما أفاد آخرون، إلى جانب وسائل إعلام محلية، بأن الاستهداف طال المطار نفسه.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق»، أن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تصدت للهجوم في الجهة الشرقية من المطار، الذي استأنف مؤخرًا استقبال الرحلات الداخلية والخارجية بعد إعادة تأهيله، مشيرة إلى إسقاط عدد من المسيّرات في المنطقة.

وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من محيط المطار، ولم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن الهجوم أو عن عملية إسقاط المسيّرات، في وقت تحدثت فيه تقارير غير مؤكدة عن استهداف مواقع أخرى في العاصمة.

وحتى الآن، لم يصدر الجيش السوداني بيانًا رسميًا يوضح طبيعة ما جرى، فيما تشهد مناطق عدة، بينها ولاية الجزيرة وسط البلاد ومنطقة صالحة جنوب الخرطوم، تصعيدًا ملحوظًا في استخدام الطائرات المسيّرة خلال الأيام الأخيرة.