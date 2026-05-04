موريتانيا ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الاثنين، زيادة جديدة في أسعار الوقود (المازوت والبنزين) هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر والثانية في أقل من شهر في خضم ما تقول السلطات إنها تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب إغلاق مضيق هرمز والحرب على إيران.

وأعلنت اللجنة الوطنية للمحروقات، رفع سعر البنزين إلى 619.2 أوقية قديمة للتر (1.34 يورو)، والمازوت (الديزل) إلى 591.7، 7 أوقية قديمة (1.28 يورو).

ومع اندلاع الحرب في الخليج، أعلنت السلطات، أنها ستقوم بما سمتها "مراجعات دورية" لأسعار الطاقة لمواكبة تقلبات السوق الدولية وتغيرات تكاليف الاستيراد.

وشهدت محطات بيع الوقود في العاصمة نواكشوط خلال الأيام الأخيرة امتناع بعض المحطات عن بيع الوقود لأصحاب السيارات بحجة نفاد المخزون بينما أعلنت وزارة التجارة إرسال فرق مراقبة على محطات الوقود لمنع الاحتكار.