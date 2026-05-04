الإثنين 4 مايو 2026 6:29 ص القاهرة
صحيفة إيزفيستيا: روسيا قد تطرح مبادرات لمنطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 6:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 6:13 ص

قد تطرح روسيا مبادرات جديدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، حسبما صرح ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، لصحيفة "إيزفيستيا".

وقال: "إن فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ستظل مدرجة على الأجندة الدولية حتى تتحقق بالكامل، ومن الممكن أن تتقدم روسيا بمبادرات جديدة بشأن هذا الأمر إذا دعت الحاجة".

ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن إسرائيل ترفض بشدة فكرة الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكنها، في الوقت نفسه، تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالامتثال الكامل للاتفاقية، وفقا لوكالة تاس الروسية.


